مباحثات مصرية أمريكية بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - جرت اليوم الأربعاء 30 يوليو / تموز 2025 ، مباحثات مصرية أمريكية بشأن الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة .

وقالت وزارة الخارجية المصرية ، إنه وخلال تواجده بالعاصمة الامريكية واشنطن، تواصل د. بدر عبد العاطي مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ،وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة.

وتناول الاتصال الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون مشروطيات وإطلاق عدد من الرهائن والاسرى، حيث تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق فى اقرب وقت ممكن.

واستعرض الوزير عبد العاطي بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة.

كما تناول الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر : وكالات