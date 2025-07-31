اجتماع سوري إسرائيلي جديد في باكو

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت وكالة فرانس برس ، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه ، اليوم الأربعاء 30 يوليو / تموز 2025 ، قوله إن باكو سوف تستضيف الخميس اجتماع وزاري سوري – إسرائيلي جديد.

ويشارك في الاجتماع عن الجانب السوري، وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعن الجانب الإسرائيلي ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو.

وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سورية"، وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو الخميس أيضا.

وتعتبر زيارة الشيباني إلى موسكو هي الأولى لمسؤول سوري في السلطة الجديدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي كانت روسيا أبرز داعميه.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أميركية، الأسبوع الماضي.

وسبق لباكو أن استضافت اجتماعا مماثلا بين مسؤولين من البلدين في 12 تموز/ يوليو الجاري.

وتمحور لقاء باريس الذي عقد يوم الجمعة الماضي، حول "التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري".

كما بحث الاجتماع "إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك" لعام 1974، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري، علما بأن تل أبيب أعلنت إنهاء العمل به بعد انهيار نظام الأسد.

ومنذ وصولها إلى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقرت السلطات الانتقالية بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

وتشدد دمشق على أن هدف المحادثات احتواء التصعيد، بعدما شنّت إسرائيل مئات الغارات العدوانية على سورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب الإطاحة بالأسد.

وعُقد اجتماع باريس في أعقاب أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء اندلعت في 13 تموز/يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية.

وشنت خلالها اسرائيل ضربات عدوانية على أهداف في سورية بما في ذلك القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق.

وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 تموز/ يوليو اتفاق سورية واسرائيل على وقف إطلاق نار بينهما.

المصدر : وكالات