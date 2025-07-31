مصر تُرحّب بتوجّه بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحبّت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن تقديرها لهذا الموقف التاريخى والذى يأتي استكمالاً للتحرك الدولى في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الجمهورية دعمها الكامل لمسار التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين والذى يمثل خطوة محورية نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ويلبى الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتشجع مصر كافة الدول التى لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حذو خطى الإعلانين الفرنسي والبريطاني والاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : وكالات