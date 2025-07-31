​الخليج 365​ : ضبط دجاج غير صالح للاستهلاك في جزين وختم محل بالشمع الأحمر

افاد مراسل الخليج 365 في صيدا، بأن "اللجنة الرقابية المشتركة بين وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة استكملت جولاتها التفتيشية في مدينة جزين، بمشاركة رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج وفريق عملها، ورئيسة مكتب الصحة في جزين الدكتورة ماريز كرم، إلى جانب فريق من مصلحة الزراعة في صيدا، وذلك بمؤازرة مكتب الأمن العام في جزين".

وتركزت الحملة على الكشف على الملاحم ومحال بيع الدجاج والمخابز، حيث تم التدقيق في مدى الالتزام بالشروط الصحية والفنية، وتقديم التوجيهات والإرشادات لأصحاب المؤسسات المعنية.

وخلال الجولة، تم ضبط كمية 86 كلغ من الدجاج المجلد غير المطابق للشروط الصحية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء المحل المعني الشروط الفنية والبيئية اللازمة. وبناءً عليه، نظم محضر ضبط بحق المخالف، وتم حجز الكمية المضبوطة.

وبعد مراجعة النيابة العامة، أعطت القاضية ديالا ونسة إشارة إلى عناصر الأمن العام بختم المحل المخالف بالشمع الأحمر، والتخلص من الكمية المصادرة وفق الأصول.

وفي ختام الجولة، التقت اللجنة رئيس بلدية جزين، دافيد الحلو، حيث تم اطلاعه على نتائج الحملة. وقد رحّب الحلو بهذه المبادرة، مشددًا على أهمية التعاون المستمر لحماية المستهلك وتنظيم الأسواق في المدينة.