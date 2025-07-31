محاضر ضبط وإنذارات في جولات حماية المستهلك على معامل ومسابح ومؤسسات غذائية في النبطية

استكمل مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جولاتهم التفتيشية والرقابية على المؤسسات التجارية والغذائية، ومحال اللحوم والدواجن والألبان والأجبان، ومعامل تكرير وبيع المياه، إضافة إلى المنتجعات والمسابح العامة، وذلك بإشراف ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار.

شملت الجولات بلدات نبطية الفوقا، ميفدون، زوطر الشرقية، كفرجوز، حبوش، كفررمان، قاقعية الجسر، جرجوع، وبلدة الكفير – قضاء حاصبيا، حيث تم الكشف على جودة ونظافة السلع، والتأكد من إعلان الأسعار، وتحليل نسب الأرباح، ومراجعة تواريخ الصلاحية.

كما تم سحب عينتين من مياه المسابح في بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لفحصها في المختبر المعتمد، للتأكد من سلامتها وخلوّها من الجراثيم.

وأظهرت نتائج خمس عينات مياه مكررة، كانت قد سُحبت من معامل التكرير في بداية الأسبوع، مطابقة أربع منها للمواصفات، فيما جاءت واحدة غير مطابقة في بلدة قاقعية الجسر، وقد سُطّر محضر ضبط بحق صاحب المعمل، مع توجيه إنذار له بوقف بيع المياه والعمل على إصلاح الخلل، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من زوال المخالفة، ويبنى على الشيء مقتضاه.

كذلك، سيتم سحب عينة من اللبنة البلدية من أحد معامل الأجبان والألبان في بلدة جرجوع، وذلك بعد وقف التداول بها، لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية.