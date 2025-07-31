المفتي دريان ثمن دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعيد الجيش، وثمن "دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا، على ما بذلوه من تضحيات ولازالوا لمقاومة العدو الإسرائيلي والتصدي للإرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان".

من ناحية أخرى، استقبل في دار الفتوى وفدا من لقاء نهضة لبنان ضم: المهندس الفرد ماضي، حسان قطب، اياد مرعي، جاد الأخوي، والسيدتين يسرى التنير، وريما سعد.

وقدم الوفد للمفتي دريان الوثيقة الصادرة عن اللقاء والأسباب الموجبة للمذكرة القانونية، التي تؤكد على ان الوضع الداخلي لم يعد يحتمل، ولا حل للوضع الذي نعيشه ولا لموضوع السلاح ولا لبناء دولة، طالما السلاح موجود. وطالب الوفد بان يتم تطبيق الفصل السابع بقرار دولي لإنقاذ لبنان من الأزمة الوجودية التي يعيشها .

كما استقبل المفتي دريان وفداً من حركة التغيير برئاسة إيلي محفوظ.