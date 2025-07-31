الكتيبة الإيطالية قدمت مساعدات لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور

قدمت الكتيبة الإيطالية مساعدات لوحدة ​إدارة الكوارث​ في اتحاد بلديات قضاء صور، وذلك بحضور قائد القطاع الغربي الجنرال مندوليسي، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، ونائبه عادل سعد، وعدد من رؤساء البلديات، ومدير وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا.

تخلل حفل تسليم المساعدات كلمة شكر ألقاها رئيس الاتحاد حسن دبوق، أعرب فيها عن تقديره للقوة الإيطالية على ما تقدمّه تجاه الجنوب وأهله، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين اليونيفيل والمجتمع المحلي.

ولفت الجنرال مندوليسي، الى أن "هذه المساعدات تعكس عمق التعاون والتضامن بين إيطاليا وجنوب لبنان، وتعبر عن التزامنا بدعم وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والكوارث المختلفة. نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب المجتمع المحلي ودعم جهوده في الحفاظ على الأمن والسلامة، وهذا التعاون هو جزء من مساعينا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".

وتم توقيع اتفاقية قبول الهبة بين اتحاد بلديات قضاء صور والقوة الإيطالية، تأكيدًا على استمرار التعاون ودعم جهود إدارة الكوارث في المنطقة.