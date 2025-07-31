عثر على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق بجانب مدرسة الحميدية الاسلامية على مقربة من مفترق بلدة منيارة في عكار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعمل الخبير العسكري على تفجيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار والجيش عمد إلى تفجيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.