العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار والجيش عمد إلى تفجيرها

عثر على ​قنبلة يدوية​ منزوعة الصاعق بجانب مدرسة الحميدية الاسلامية على مقربة من مفترق بلدة منيارة في عكار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعمل الخبير العسكري على تفجيرها.