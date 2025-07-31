باسيل من مجلس النواب: قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى استقلالية القضاء بصلة

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح له من مجلس النواب، إلى أن "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى ​استقلالية القضاء​ بصلة ونقولها كي لا نكذب على اللبنانيين".

وفي حين لفت إلى أنه "ليس هناك استقلالية مالية ومن دونها لا يوجد استقلالية قضائية"، أوضح أنه "في مجلس القضاء أصبح هناك 4 أعضاء منتخبين فقط و 10 الآخرين معيّنين، وعندما تصدر التشكيلات بمرسوم وليس قرار فأين الاستقلالية بتعيين القضاة".

ورأى باسيل أن "إصدار قانون قبل الآخر يؤدّي إلى طعن من قبل المجلس الدستوري، ويكون بهذه الطريقة أعطى المجلس النيابي الحق بقص أموال المودعين للمرة الأولى من الـ 2019".