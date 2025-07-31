​الخليج 365​ : أهالي بلدة راميا الحدودية رصدوا تسلّل عدد من القردة من الجانب الإسرائيلي

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بأنه "رصد أهالي في بلدة راميا الحدودية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان تسلّل عدد من ال​قردة​ من الجانب الإسرائيلي إلى الأطراف الجنوبية من البلدة".

