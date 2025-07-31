ترامب يهدد كندا بـ"الصفقة التجارية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أصبحت كندا أحدث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعلن عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب.

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا لكندا بعد إعلانها عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، حذو المملكة المتحدة وفرنسا.

وانتقدت الولايات المتحدة القرارين البريطاني والفرنسي، حيث قال ترامب إن ما يقوله إيمانويل ماكرون "لا يُهم".

لكن الرئيس الأميركي ذهب إلى أبعد من ذلك بعد أن أعلن مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، هذا الإعلان، محذرًا: "هذا سيجعل من الصعب علينا إبرام صفقة تجارية معهم. يا للهول يا كندا!!!"

لطالما استخدم الرئيس الأمريكي التجارة كوسيلة للضغط على الدول الأخرى.

صعّد ترامب حربه التجارية مع كندا قبل يوم واحد من الموعد النهائي المحدد له في الأول من أغسطس.

وستفرض الولايات المتحدة غدًا رسومًا جمركية بنسبة 35% على جميع السلع الكندية غير المشمولة بالاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إذا لم تتوصل الدولتان إلى اتفاق في الوقت المحدد.