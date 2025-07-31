خضر: منع مرور الشاحنات على الطرقات المؤدية إلى بعلبك خلال فاعليات مهرجانات بعلبك

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا يقضي ب"وقف سير الشاحنات ضمن نطاق المحافظة وعلى كل الطرقات المؤدية إلى بعلبك أثناء فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية للعام 2025 التي تقام في قلعة بعلبك في 8 و9 آب، وذلك خلال الفترة الواقعة بين الساعة 2 من بعد الظهر والساعه 1:30 من صباح اليوم التالي".
و"تستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك، وكذلك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوات الطبية، وشاحنات الدفاع المدني والصليب الاحمر والبلديات، والشاحنات المحملة بالزفت والمواد التي تستخدم في إصلاح الطرقات".
