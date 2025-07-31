قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

بمناسبة ذكرى ​شهداء الجيش​، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

