الجميل: نأمل أن تترجم الحكومة الثلاثاء موقف عون من حصر السلاح بخطوات عملية

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح له، إلى أننا "في العيد الثمانين للجيش، سمعنا موقفاً واضحاً لا لُبس فيه لرئيس الجمهورية من ضرورة حصر السلاح اليوم قبل الغد"، قائلاً: "نأمل أن تترجمه الحكومة الثلاثاء بخطوات عمليّة لتطبيق القانون على الجميع واستعادة سيادة الدولة وهيبتها".

