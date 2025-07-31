اجتماع تنسيقي في بلدية صور حول إطلاق مشروع "الرياضة للجميع"

في إطار التحضيرات لإطلاق مشروع "​الرياضة للجميع​" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أربع بلديات و16 اتحاداً رياضياً، عقد اجتماع تنسيقي في مبنى بلدية صور، جمع نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في البلدية مع مدير عام شركة "سبورتس مانيا" المنظمة للحدث طارق عبود، وممثلين عن قوات اليونيفيل، تحديداً من الكتيبتين الإيطالية والماليزية، واللتين ستشاركان في فعاليات الحدث.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل ​التحضيرات اللوجستية​ والتقنية لانطلاق الفعالية التي ستُقام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل، الواقع فيه 3 آب، في مدينة صور.

ويشمل الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، حيث يشارك فيه 16 اتحاداً في ألعاب متعددة منها: كرة السلة (ستريت بول وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة)، الغولف، الكرة الطائرة، الجمباز، الجري، التايكواندو، الكيوكوشنكاي، البيبي فوت، البوتيه (البيتانك)، الكونغ فو، الريشة الطائرة، المبارزة، مصارعة الذراع (الكباش)، التنس، الفوت نت، والدرفت (بالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة)، إضافة إلى عروض في الرياضات التقليدية الشعبية (الجرن، المحدلة...)، وعروض عسكرية خاصة يقدّمها الجيش اللبناني واليونيفيل لا سيّما الكتيبة الكورية.