نقيب الأطباء يلتقي رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية

التقى رئيس الجمعية الطبية الأوروبية اللبنانية (​ELMS​) الدكتور إيلي حداد، على هامش زيارته لبنان، بنقيب الاطباء البروفيسور إلياس شلالا.

وكان اللقاء فرصة لتهنئة البروفيسور شلالا على انتخابه، ولعرض المشاريع التي تقوم بها الجمعية، حي أكد الدكتور حداد على مواصلة العمل مع الجهات الصحية من أجل دعم القطاع الطبي في لبنان.

بدوره، أثنى البرفسور شلالا على العمل الذي تقوم به الجمعية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الاطباء اللبنانيون الموجودون في الخارج في تعزيز نظام الرعاية الصحية اللبناني.