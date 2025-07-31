منسى بحث مع بلاسخارت التطورات في البلاد

استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، التي هنّأته بعيد الجيش اللبناني. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات في البلاد، لا سيما الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى دور قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في حفظ الاستقرار، وذلك في ظل التنسيق والتعاون القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.
كما تم التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ السيادة اللبنانية ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.
