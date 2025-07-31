الشيخ الخطيب استقبل رئيس جمعية "من أحياها" والسيد صادق الموسوي

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس جمعية "من أحياها" د.عماد شمص يرافقه أعضاء الجمعية: د. بلال ضامن، د. حسن سلمان، والعضو المؤسس الشيخ حسين غبريس، الذي أطلع سماحته على نشاطات الجمعية وبرامج عملها في نشر وتعميم ​ثقافة وهب الأعضاء​.

وبارك الخطيب كل عمل يسهم في إنقاذ حياة الانسان، داعياً الى تعميم ثقافة وهب الأعضاء التي تمثل أحد اوجه البر والتقوى، فـ"هذا العمل الانساني يرضي الله سبحانه وتعالى ويسهم في تعزيز روح العطاء والبذل في سبيل انقاذ المرضى وخدمة المجتمع الانساني ".

كما استقبل السيد صادق الموسوي الذي قدم له اصداره الجديد من كتابه الموسوم بعنوان تمام نهج البلاغة، و بارك الشيخ الخطيب للسيد الموسوي جهده العلمي متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من العطاءات والانجازات الفكرية والدينية.