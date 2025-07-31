استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس جمعية "من أحياها" د.عماد شمص يرافقه أعضاء الجمعية: د. بلال ضامن، د. حسن سلمان، والعضو المؤسس الشيخ حسين غبريس، الذي أطلع سماحته على نشاطات الجمعية وبرامج عملها في نشر وتعميم ثقافة وهب الأعضاء.
وبارك الخطيب كل عمل يسهم في إنقاذ حياة الانسان، داعياً الى تعميم ثقافة وهب الأعضاء التي تمثل أحد اوجه البر والتقوى، فـ"هذا العمل الانساني يرضي الله سبحانه وتعالى ويسهم في تعزيز روح العطاء والبذل في سبيل انقاذ المرضى وخدمة المجتمع الانساني ".
كما استقبل السيد صادق الموسوي الذي قدم له اصداره الجديد من كتابه الموسوم بعنوان تمام نهج البلاغة، و بارك الشيخ الخطيب للسيد الموسوي جهده العلمي متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من العطاءات والانجازات الفكرية والدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ الخطيب استقبل رئيس جمعية "من أحياها" والسيد صادق الموسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.