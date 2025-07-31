تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي بناء لطلب سلام الى الجلسة المسائية

تم تأجيل البت ب​قانون تنظيم القضاء​ العدلي (استقلالية القضاء) بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام الى الجلسة المسائية بعد ظهر اليوم افساحا بالمجال لدمج اقتراح القانون المقدم من لجنة الادارة والعدل ومشروع الحكومة للمواءمة بين الطرحين.

هذا ولفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل المباشرة بمناقشة البندين القضاء العدلي واصلاح المصارف، الى أن "القانونين المتبقين هما على عاتقنا ويجب انجازهما في جلسة اليوم".