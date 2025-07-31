الشيباني بعد محادثاته مع لافروف: لا نمثل أي تهديد لإسرائيل ولا نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها

أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بعد محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الى أننا نرفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وملتزمون بالحوار لإعادة بناء الثقة بين السوريين".
وفت وزير الخارجية السوري، الى أننا "ندعو إسرائيل إلى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية واستخدام ورقة الأقليات"، مضيفاً "لا نمثل أي تهديد لإسرائيل ولا نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها".
وقال "حماية الدروز مسؤولية الدولة السورية"، لافتاً الى أننا "اتفقنا على إعادة النظر في كل الاتفاقيات السابقة مع روسيا، ونسعى لتوظيف علاقاتنا الخارجية لصالح الشعب السوري".
وتابع "نبني سوريا الجديدة بعد عقود طويلة من الظلام"، لافتاً الى أن "التعاون مع روسيا لا يقوم على إرث الماضي بل على الاحترام المتبادل والسيادة".
