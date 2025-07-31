وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين

أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن ​حل الدولتين​، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن، محذراً من أن برلين سترد باتخاذ "خطوات أحادية".

وفي بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أوضح أ، "حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة".