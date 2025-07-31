ترامب يعاقب البرازيل اقتصاديًا بسبب إجراءات "تهدد" واشنطن.. وردّ صارم من دا سيلفا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين واشنطن والبرازيل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع قراراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على الواردات البرازيلية، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 50%.

القرار المفاجئ جاء في سياق ما وصفه البيان الرئاسي بـ"الرد على الإجراءات والممارسات الأخيرة لحكومة البرازيل، والتي تشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي".

ترامب، الذي لم يخفِ انتقاده العلني لدول مجموعة "بريكس"، نشر عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" تأكيداً على بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس. وأضاف أن أي دولة تدعم ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأميركا ضمن إطار بريكس" ستواجه رسوماً إضافية بنسبة 10%، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يتأخر في الرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تندم على ما لا يمكن تغييره، بل ستعيد توجيه بوصلتها الاقتصادية نحو شركاء جدد. في تصريح يعكس إصرار البرازيل على التمسك باستقلالية قرارها التجاري، قال دا سيلفا إن بلاده ستسعى لتوسيع علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الضغوط الأميركية.

القرار الأميركي، الذي يُنظر إليه كرسالة واضحة إلى أعضاء "بريكس" مع اقتراب قمتهم المقبلة، قد يفتح فصلاً جديداً في الحرب التجارية العالمية، ويزيد من حدة الانقسام بين القوى الصاعدة والولايات المتحدة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الدولي حالة من التوتر وعدم اليقين.

