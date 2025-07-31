شكرا لقرائتكم خبر ترحيب دولي بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الرياض، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين.

وقالت في بيان لها: تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي باريس، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بإعلان بريطانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال: سويا نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام في المنطقة.

وجاء موقف بارو في بيان منشور بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تبادر إسرائيل لاتخاذ «خطوات حيوية» في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

وفي القدس المحتلة رحبت دولة فلسطين بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الموقف البريطاني بشأن أوضاع الشعب الفلسطيني، ودعمها لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما يؤدي إلى تحقيق السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت خارجية فلسطين مجددا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة لهذا الاعتراف، حماية لحل الدولتين وكإجراء مهم في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي مسقط، رحبت سلطنةُ عُمان بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي، التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، بضرورة القيام بخطوات مُماثلة لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمهيدا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة.

وفي عمان، رحّبت الحكومة الأردنية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، قرار رئيس الوزراء البريطاني خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.

وأكّد السفير القضاة أن هذا الإعلان ينسجم مع الجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّد على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي يُعقَد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن مكة المكرمة، رحبَت رابطةُ العالم الإسلامي بإعلان حكومة المملكة المتحدة عزمَها الاعترافَ بدولة فلسطين ودعمها لحل الدولتين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الإعلان مُهم من الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه الخيارُ الصحيح نحو الموقف الشرعي والمسؤول مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.

وقال «إن على دول العالم كافة تحمل مسؤوليتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واتخاذ الموقف الشرعي المسؤول دعما للحق والعدالة، وانتصارا للشرعية الدولية، ووضْع حدٍ لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة، وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع».

وأكد العيسى على تثمين الرابطة وشعوب العالم الإسلامي الموقفَ الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، الذي تُوِج بهذا المؤتمر الدولي التاريخي لحل الدولتين بمبادرة المملكة وبشراكة فاعلة من قبل الجمهورية الفرنسية، وحضور دوليٍ رفيع المستوى وغير مسبوق.