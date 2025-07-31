سلطات الصين أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في بكين إلى 44 قتيلًا و9 مفقودين

أعلنت سلطات ​الصين​، أنّ 44 شخصا قتلوا وما زال تسعة في عداد المفقودين بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة الصينية بكين منذ الأسبوع الماضي. وسبق وأن أدّت الأمطار الغزيرة إلى قطع عشرات الطرق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 قرية مجاورة للعاصمة. وكانت قد قالت صحيفة "بيجينغ ديلي" في تنبيه إلى السكان "يرجى الانتباه إلى توقعات الطقس والتحذيرات، وتجنّب التوجه إلى المناطق العالية الخطورة إلا للضرورة القصوى". بدوره، حضّ الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.

