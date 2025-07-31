مرقص مكرما في عرمون - كسروان: السنوات العجاف الأخيرة التي عشناها لا تمحى آثارها بلمحة

زار ​وزير الإعلام​ المحامي ​بول مرقص​ بلدية عرمون - كسروان، بدعوة من رئيسها صخر عازار و الاعضاء، ثم انتقل الى دير مار روحانا حيث رفعت الصلاة، وجال في ارجاء عرمون، واختتمت الزيارة بعشاء تكريمي اقامه رئيس البلدية وعقيلته رئيسة مستوصف عرمون ماريا عازار.

ولفت مرقص، الى أنه "ما أجمل أن نجتمع حول مائدة محبة، بلفتة طيبة من حضرة رئيس البلدية وفي حضور سيدنا راعي الأبرشية والجمع الكريم.مجرد وجودي بينكم في هذه الأمسية، هو تكريم يفوق قدرتي على الكلام ويتفوق على أي خطاب".

وأشار الى أنه "لعل المظلة الوارفة التي تحمي الجميع وتشرف علينا في مهماتنا المحفوفة بالصعاب، هي فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الحريص الأول على الخدمة، والساهر الأكبر على حاجات لبنان برمته. صحيح أنه كما قال قبل أيام، ليس مار يوسف ولا يستطيع العجائب، لكننا نؤمن بأنه بشفاعة مار يوسف يستطيع الكثير، ويكفي أن يكون لنا جميعا، متحدين حوله ، وحول دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، شرف المحاولة، للبدء بإنقاذ البلد وإيصاله إلى بر الأمان".

وقال "السنوات العجاف الأخيرة التي عشناها لا تمحى آثارها بلمحة، لكن الإرادة الصلبة لدى كل وزير في هذه الحكومة كفيلة باستيلاد الأمل من رحم الصعوبات".

وتابع"في ما خص وزارة الإعلام، كل وحداتها تعمل كخلية نحل، بإمكانات متواضعة ولكن بهمم عالية، من أجل إظهار أفضل صورة عن لبنان. وهذا ما نشتهي أن نراه في كل الوزارات والمرافق العامة والبلديات وأينما حللنا، وسيكون بشير خير وأمل بإنهاض الوطن من كبواته ووضعه على سكة التعافي".

وأضاف"لن نفرش الدنيا أحلاما وورودا، ولن نقول إننا آتون لحل المشاكل، بل لمحاولة حلها. وكل شيء يبدأ من المحاولة المشفوعة بالعزيمة والإرادة، ومن هناك يكون الله ولي التوفيق".