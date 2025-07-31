أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن شعبة المعلومات تمكنت خلال ساعات من القاء القبض على السجين الموقوف الذي فر أمس من المستشفى الاسلامي في ​طرابلس​.

كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقف السجين الفار من المستشفى الاسلامي في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.