شعبة المعلومات أوقف السجين الفار من المستشفى الاسلامي في طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن شعبة المعلومات تمكنت خلال ساعات من القاء القبض على السجين الموقوف الذي فر أمس من المستشفى الاسلامي في ​طرابلس​.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

