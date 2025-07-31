مجلس النواب أقرّ إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية

أقرَّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل. وكان المجلس قد استهل اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح الفنان زياد الرحباني.

