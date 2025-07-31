رئيس وزراء السويد: نطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أشار رئيس وزراء ​السويد​ أولف كريستيرسون، إلى أنّ "الوضع في ​غزة​ مروع للغاية و​إسرائيل​ لا تفي بالتزاماتها بشأن المساعدات الطارئة".

وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"تجميد الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى أنّه "يجب زيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة الإسرائيلية لتسمح بدخول الإغاثة إلى غزة دون عوائق".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاصرة القطاع، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.