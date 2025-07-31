كاتب بريطاني: اجعلونا الولاية الأميركية رقم 51 تحت جناح ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يتساءل البريطانيون: لماذا لا يتحدث ساستنا بوضوح عن مشاكلنا كما فعل ترامب خلال الأيام الأربعة التي قضاها هنا؟

أخيرا، تجرأ زعيم سياسي على إخبارنا بأن أزمة المهاجرين لدينا خرجت عن السيطرة، وأن عبادة الموت البيئي التي انضممنا إليها مجنونة، وأن صادق خان هو أسوأ عمدة عرفته لندن على الإطلاق. من كانت هذه الروح الشجاعة التي أسقطت قنابل الحقيقة في جميع أنحاء أمتي؟ إنه دونالد ترامب .

هذا صحيح، لقد تطلب الأمر أن يسافر رئيس أمريكي إلى المملكة المتحدة للعب الغولف ليخبرنا بما كنا بحاجة إلى سماعه.

كانت زيارة دونالد ترامب إلى منتجع ترامب تيرنبيري للغولف الفاخر في اسكتلندا، مزيجاً من المرح والانتعاش، حيث جعل رئيس وزرائنا يتلوى مراراً وتكراراً.

في اللحظة التي هبط فيها ترامب، كان يفجر صرخة صدق: لم يكد يغادر مدرج مطار غلاسكو بريستويك حتى قال إن المملكة المتحدة بحاجة إلى "تنظيم أمورها" بشأن الهجرة غير الشرعية.

وقال لنا إنه إذا لم نوقف هذا "الغزو الرهيب" من الرجال غير المؤهلين، "فلن يكون لديك أوروبا بعد الآن". يبدو أن كلماته قد لاقت صدى لدى البريطانيين الذين سئموا من رؤية عصابات من الرجال تتدفق عبر حدودنا.

يصل آلافٌ من هؤلاء الرجال القادمين من ثقافاتٍ رجعيةٍ في قوارب صغيرةٍ أسبوعيًا. وفي أحد أيام السبت من شهر مايو (آيار)، وصل 1195 منهم. ومن يدفع لهم تكاليف البقاء في المملكة المتحدة؟ بالطبع نحن.

الضرائب التي ندفعها يستفيد بها المهاجر

إن الضرائب التي ندفعها تذهب ببذخ إلى إيواء المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق حيث يستمتعون بالإقامة والطعام الكامل. في الواقع، قبل أيام قليلة من وصول ترامب، اهتزت المملكة المتحدة باحتجاجات خارج " فنادق المهاجرين ". نزل الناس إلى الشوارع ليقولوا كفى.

لا بد أنهم أومأوا برؤوسهم بقوة عندما قال ترامب إن "غزو" المهاجرين "يقتل" بريطانيا - بينما تساءلوا في الوقت نفسه لماذا احتاج رجل من على بعد 3000 ميل إلى أن يتحدث بصدق عن هذه الأرض العظيمة ذات يوم.

ورفع الرئيس درجة الحرارة أكثر في منتجع ترامب تيرنبيري، حيث استضاف رئيس الوزراء كير ستارمر وزوجته فيكتوريا.

لقد كان مشهدا غير عادي: زعيم المملكة المتحدة يتحرك بعصبية في مقعده بينما كان أحد كبار الشخصيات الزائرة يخبره بما يجب فعله - وكل ذلك كان يحدث بشكل مناسب في قاعة دونالد ترامب. وانتقد ترامب طاقة الرياح ووصفها بأنها "أسوأ أشكال الطاقة". أما بالنسبة لطواحين الهواء الضخمة هذه، فهي "قبيحة"، و"صُنعت في الصين" و"تقتل الطيور"، كما قال.

في اليوم التالي، رفع ترامب الرهان على سياساتنا البيئية الغبية، حيث نشر أن إغلاق ستارمر لبحر الشمال - حيث حظرت الحكومة بشدة كل عمليات الحفر الجديدة - كان بمثابة إهدار "صندوق الكنز" من النفط والغاز. إنه محق. فواتير الطاقة لدينا تتصاعد، كل ذلك لأن قادتنا وقعوا تحت تأثير طائفة الحياد الكربوني التي تعتبر الوقود الأحفوري شيطانيًا.

قال ترامب في مقابلة مع قناة "تروث سوشيال" التلفزيونية إن "هناك ثروة هائلة يمكن جنيها" من بحر الشمال، وأضاف أن الاستقلال الأكبر في مجال الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى "انخفاض تكاليف الطاقة" بالنسبة للبريطانيين العاديين. مرة أخرى، قد يتساءل الملايين من الناس هنا عن السبب الذي يجعل رئيسًا أجنبيًا يهتم بخفض فواتيرنا وتحسين حياتنا أكثر من زعماءنا.

ترامب يهاجم عمدة لندن

الأمر الذي جعلني أبتسم هو عندما أشعل ترامب مجددا عداوته مع صادق خان، عمدة لندن التافه. وفي قاعة DJT، قال إن صادق "شخص سيء" وقام "بعمل فظيع" في لندن. وفي هذه المرحلة، حتى السير كير الأحمق شعر بأنه مضطر إلى التدخل. "إنه صديقي، في الواقع"، احتج بصوته الذي يشبه صوت المحامي.

ولكن هذا لم يكن كافيا لإيقاف ترامب، الذي واصل مهاجمة عمدة المدينة الذي وصفه ذات مرة بأنه "خاسر بارد كالحجر" و"توأم" بيل دي بلاسيو "الغبي للغاية وغير الكفء".

انقسام سياسي كبير

بين ترامب الذي يبصق الحقيقة وستارمر ذو الوجه الرمادي، رأينا الانقسام الكبير في السياسة الحديثة. من ناحية أخرى، هناك رئيس شعبوي ينزعج من الوعي، ويخشى العولمة ويحب النمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، هناك رئيس وزراء عاجز يعبد المؤسسات فوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي، ويرفض التنقيب عن النفط، ولا يستطيع حتى أن يقول ما هي المرأة. وهذه هي مفترق الطرق بالنسبة للغرب.

إن المسار الأول، الذي اتخذه ترامب، يعد بالعودة إلى العقلانية الأخلاقية والانتعاش الاقتصادي. أما الاتجاه الآخر، حيث يختبئ ستارمر، فلا يعد إلا بمزيد من الصوابية السياسية والنزعة البيئية الانتحارية.

يتساءل البريطانيون: لماذا لا يتحدث ساستنا بوضوح عن مشاكلنا كما فعل ترامب خلال الأيام الأربعة التي قضاها هنا؟ ربما يجب عليه أن يأخذنا تحت جناحه، ضم بريطانيا من أجل مصلحة بريطانيا، اجعلنا الولاية رقم 51 في أمريكا. عنك يا دونالد؟.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

==========

أعدت "الخليج 365" هذه المادة نقلاً عن مقال للكاتب البريطاني بريندان أونيل الكاتب السياسي الرئيسي للمجلة الإلكترونية البريطانية سبايكد.