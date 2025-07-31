لافروف استقبل الشيباني: نتطلع إلى زيارة الشرع إلى موسكو في 15 آب المقبل

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "أننا نتطلع إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في 15 آب المقبل".

كلام لافروف جاء خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يزور موسكو.

وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبّرا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.

إلا أن المرحلة الحالية في العلاقة بين البلدية شهدت تراجعًا في التفاعلات، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تتواصل فيه السلطات الروسية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.