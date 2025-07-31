التفلزيون السوري: ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل مغارة بريف دمشق بعد تهريبها من لبنان

أعلن التلفزيون السوري، أن "فرع ​مكافحة المخدرات​ بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي بريف ​دمشق​ يضبط 752 كفّاً من الحشيش المخدر و126كيلوغراماً من المادة نفسها كانت مخبأة داخل مغارة على الحدود السورية ال​لبنان​ية بعد تهريبها من لبنان وجرى إلقاء القبض على المتورطين وتحويلهم إلى الجهات المختصة مع مصادرة المواد المخدّرة".

