وزير خارجية سوريا وصل إلى موسكو في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، إلى العاصمة الروسية ​موسكو​، في زيارة رسمية، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.

وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبّرا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.

إلا أن المرحلة الحالية في العلاقة بين البلدية تشهد تراجعًا في التفاعلات، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تتواصل فيه السلطات الروسية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.