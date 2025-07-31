شخصيات سياسية ودينية وفعاليات هنأت بمناسبة عيد الجيش

هنأت شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وفعاليات ​الجيش اللبناني​ بمناسبة عيده الثمانين.

وفي هذا السياق، هنأ رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، الجيش قيادة وضباطا وأفرادا، لمناسبة العيد الثمانين لتأسيسه، مؤكداً في بيان، أن "هذه المؤسسة الوطنية كانت ولا تزال صمام أمان الوطن وحصنه المنيع في مواجهة التحديات والأزمات".

وأشار إلى "التضحيات الجسام التي قدّمها الجيش على مدى ثمانية عقود من الزمن في سبيل حماية لبنان والدفاع عن سيادته ووحدته"، مثمّناً "الدور البطولي لعناصره في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والفتن".

ولفت إلى أن "الجيش بقي صامدا وموحدا، على الرغم من كل الأزمات التي عصفت بلبنان، وظل الأمل الوحيد المتبقي لدى اللبنانيين في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، مؤكدا أن "هذه الروح الوطنية تشكل مصدر قوة وإلهام لجميع أبناء الوطن".

من جانبه، قال الوزير السابق جورج كلّاس في بيان: "الاول من آب، عيد للجيش والوطن والشباب. تعالوا نستعيد شرفية خدمة العلم".

وأضاف: "تتركز قطبية التلاقي الوطني الجامع في عيد الجيش، بروحيتها ودلالتها، على تأكيد الكيانية الدستورية والوطنية للمؤسسة الحارسة للحدود والحامية للسيادة والمحصنة للاستقرار المجتمعي والحاضنة للشباب، والتي تزيد بقوتها ورصيدها من منعة الوطن بكل تكويناته الفسيفسائية، والتي تتكامل فيها خصوصيات وميزات كل المكونات. فالأول من آب له مطرح الصدارة في الوجدان اللبناني العام، عيداً جامعاً للجيش والشباب ولبنان، وذات النوعية الرسالية، والتي تشكل صيغة حضارية ذات فرادة".

إلى ذلك، هنأ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان الجيش لمناسبة عيده، وقال: "في الأوّل من آب، يتوجّه الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتحيّة إلى الجيش اللبناني قيادةً وضبّاطاً ورتباء وأفراداً، في عيده الثمانين، مؤكّداً على المكانة الوطنية الراسخة لهذه المؤسسة التي أثبتت في محطّات عديدة أنّها الركن الأساس في صون وحدة لبنان، والحصن المنيع في وجه التهديدات والتحدّيات، وفي طليعتها خطر الإرهاب والتدخّلات الخارجية".

وذكر أنّ "الحزب السوري القومي الاجتماعي يجدّد دعوته إلى تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل مستلزمات الدعم لها، مادياً ومعنوياً، بما يضمن جهوزيتها الدائمة في تأدية واجباتها، بعيداً عن أيّ تدخّل سياسي أو طائفي يمسّ بقدسيتها ودورها".

وأضاف الحزب: "في هذه المناسبة الوطنية الجامعة، نجدّد التزامنا الثابت بخيار المقاومة والجيش والشعب ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان وشعبه ووحدته، ونؤكّد أنّ وحدة لبنان واستقراره تُصان بتكامل الأدوار بين هذه المكوّنات، وبالتمسّك بالهويّة الوطنية الجامعة، التي تحصّن الداخل وتواجه كلّ محاولات التفتيت والشرذمة. تحيّة لجيشنا في عيده، تحيّة للشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، عاش لبنان حرّاً، سيّداً، منيعًا".