القطاع الغربي في "اليونيفيل": الإبلاغ عن 73 ذخيرة غير منفجرة حفاظًا على سلامة المدنيين

أكد القطاع الغربي في "​اليونيفيل​"، في بيان، أن "سلامة وأمن السكان المدنيين في ​جنوب لبنان​، لا تزال أولوية مطلقة بالنسبة إلى القطاع الغربي من القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، الذي يواصل العمل بعزم تام، ووفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

وأشار القطاع، الى أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، نفذ حفظة السلام في القطاع الغربي أنشطة تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان، حيث تمكنوا من رصد والإبلاغ عن 73 ذخيرة غير منفجرة (UXO). وتم إبلاغ الجيش اللبناني (LAF) على الفور بكل حالة اكتشاف، لتتمكن وحداته المختصة من التدخل السريع وتنظيف وتأمين المناطق الخطرة المحتملة".

وأوضح ان "هذه العمليات تجري بشكل مستقل أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ما يعكس التزامًا مشتركًا حماية المجتمعات المحلية ومنع وقوع حوادث قد تهدد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال والمزارعين الذين غالبًا ما يكونون عرضة للمخاطر الكامنة في الأرض".

وتابع "خلال أحدث العمليات الميدانية، قدّم حفظة السلام دعمهم للجيش اللبناني في عمليات تفتيش وتأمين المناطق التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة، مثل الألغام والذخائر المهجورة. وقد سمح هذا التعاون بإزالة التهديدات المحتملة وإعادة أجزاء من الأراضي لاستخدامها الآمن من قبل السكان".

ولفت الى أن "قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، وجه نداءً إلى سكان جنوب لبنان، قال فيه: من الضروري التذكير بأنه في حال العثور على أجسام مشبوهة من حيث الشكل أو الحجم أو المواد التي قد تكون مرتبطة بذخائر أو مكونات متفجرة، يُمنع منعًا باتًا لمسها أو العبث بها. فهذه الأجسام قد تكون شديدة الخطورة. ويجب إبلاغ الجيش اللبناني فورًا ليتمكّن خبراء المتفجرات من التدخل وضمان سلامة المنطقة".

وأردف "تؤكّد اليونيفيل - القطاع الغربي استمرار تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني، والتزامها الثابت حماية المدنيين، من خلال أنشطة يومية تشمل الوقاية والمراقبة وإزالة المخاطر، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز ​الأمن والاستقرار​ والسلام في جنوب لبنان".