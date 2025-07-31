يهود أميركا ينقلبون على إسرائيل.. نصفهم مع غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: كشف مؤشر صوت الشعب اليهودي الذي أعده معهد سياسة الشعب اليهودي يوم الأربعاء أن ما يقرب من نصف اليهود الأميركيين الذين يعتبرون أنفسهم "ليبراليين للغاية" يتهمون إسرائيل بالإبادة الجماعية .

من بين اليهود الأمريكيين عمومًا، يرى 45% أن إسرائيل مفرطة في عدوانيتها في حربها على غزة، بينما يرى حوالي 33% أنها ليست كذلك بما يكفي.

ومن منظور اجتماعي وسياسي، يعتقد غالبية اليهود الليبراليين أن إسرائيل مفرطة في عدوانيتها، بينما يعتقد معظم اليهود المحافظين (فئة أصغر) أن إسرائيل ليست كذلك بما يكفي.

ويعتقد 70% من ناخبي ترامب اليهود (ما بين ربع وثلث يهود الولايات المتحدة تقريبًا) أن إسرائيل ليست كذلك بما يكفي، بينما يعتقد ما يقرب من 68% من ناخبي هاريس اليهود أن إسرائيل مفرطة في عدوانيتها.

ومن بين الناخبين اليهود لترامب، يعتقد نصفهم أن إسرائيل تفوز بالحرب، في حين يعتقد نصف الناخبين اليهود لهاريس أن إسرائيل لا تفوز بالحرب، وفقاً لتقرير نشرته "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال الدكتور شوكي فريدمان، المدير العام لمعهد السياسة اليهودية: "من المثير للقلق أن الاستطلاع يظهر أنه حتى بين اليهود الأميركيين - الذين يميلون عمومًا إلى دعم إسرائيل - فإن الدولة تفشل في شرح وتبرير مواقفها بشكل فعال".

وهذا صحيح فيما يتصل بتقدم الحرب وأهدافها، وبشرعية سياسات إسرائيل في نظر يهود الولايات المتحدة".

الموقف من الحرب مع إيران

استكشف معهد السياسة اليهودية (JPPI) أيضًا تصورات حرب إسرائيل مع إيران ، ووجد أن اليهود الإسرائيليين كانوا أكثر ميلًا بكثير من اليهود الأمريكيين لاعتبار العملية الإيرانية ناجحة.

يرى 12% فقط من اليهود الإسرائيليين أن إسرائيل لم تنجح في الحملة الإيرانية، مقارنةً بـ 25% من اليهود الأمريكيين. أعطى أكثر من ثلث الإسرائيليين أعلى درجة (5 من 5) لنجاح إسرائيل في إيران، مقارنةً بـ 7% فقط من اليهود الأمريكيين.

وأشارت مؤسسة "JPPI" إلى أن التوجهات السياسية شكلت هذا التصور بشكل كبير: فمن بين اليهود الأميركيين "الليبراليين للغاية"، قال حوالي نصفهم إنهم يشعرون بأن إسرائيل لم تفز، في حين يعتقد اليهود من ذوي التوجهات الوسطية واليمينية أن إسرائيل كانت ناجحة.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن الصراع الإيراني كان له تأثير على تصورات القادة السياسيين. وارتفعت الثقة بأن دونالد ترامب "سيفعل الصواب" فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية بعد ضربته لإيران أو زيارة نتنياهو المحتملة لواشنطن في أوائل يوليو. وفي إسرائيل، يقول 36% إن رأيهم في نتنياهو قد تحسن في الأسابيع الأخيرة بعد العملية الإيرانية.

وبما أن الأضواء مسلطة على نيويورك مع احتمال فوز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة، فقد استكشف استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة JPPI تصورات المرشح اليساري المتطرف المناهض لإسرائيل.

وجد الاستطلاع أن 69% من اليهود الأمريكيين يعتبرون ممداني مرشحًا سلبيًا ويعارضون انتخابه، بينما يعتقد 61% أنه معادٍ لإسرائيل ومعادٍ للسامية. ومن غير المستغرب أن تكون هذه المعارضة أقوى بين اليهود المحافظين وناخبي ترامب، حيث يرى 99% من اليهود "المحافظين جدًا" ممداني مرشحًا سلبيًا.

42 % من اليهود "الليبراليين جدًا" يؤيدون ممداني.