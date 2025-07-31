أفاد مراسل الخليج 365 في ​حاصبيا​، عن تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا، وصولا حتى تلة الرادار الاسرائيلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ. ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​ على ​​​​​​​لبنان​​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.