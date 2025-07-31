بري بمناسبة عيد الجيش: هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الارض

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عشية ​عيد الجيش اللبناني​ مهنئاً قائلاً "ثمانون عيداً من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وهي تعمُد أعيادنا بالوفاء، وتصون السيادة بعظيم التضحيات ، وتحمي الوحده بشرف الإنتماء".

ولفت بري، الى أن "للجيش اللبناني قيادة وضباطاً ورتباء وجنود وشهداء وجرحى، تحيةإعتزاز وتقدير، هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الارض والانسان وصنع قيامة لبنان".