قائد الجيش: نتعهد أن نحمي الإستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا

أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في عيد الجيش الـ80، الى أننا "نتعهد أن نحمي الإستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا". وأكد العماد هيكل، أن "كلّي أمل في أن تحمل لنا الأيام المقبلة الاستقرار والازدهار لوطننا العزيز".

