المجلس العسكري الحاكم في بورما أعلن رفع حالة الطوارئ

أعلن المجلس العكسري الحاكم في ​بورما​، عن رفع حالة الطوارئ في البلاد، في إطار التحضيرات لانتخابات في كانون الأول المقبل، والتي تقاطعها مجموعات المعارضة وينتقدها مراقبون دوليون، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وجاء هذا الإعلان في تصريح للمتحدث باسم المجلس الحاكم زاو مين تون لصحافيين، ما يضع حدا لأحكام الطوارئ التي فُرضت عقب إطاحة الجيش الحكومة المدنية في شهر شباط عام 2021.