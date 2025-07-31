رياح وأمطار وانكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

ذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وأمطار.

وتوقعت "الهيئة"، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون كالتالي:

الساحل الشمالي: تتراوح بين 30 و 31 درجة مئوية للصغرى، وبين 34 و 35 درجة مئوية للعظمى.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح بين 30 و 34 درجة مئوية للصغرى، وبين 34 و 36 درجة مئوية للعظمى.

شمال الصعيد: تتراوح بين 34 و 38 درجة مئوية للصغرى، وبين 37 و 39 درجة مئوية للعظمى.

أما على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فستظل درجات الحرارة مرتفعة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد بين 42 و 44 درجة مئوية، والصغرى بين 40 و 41 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة، ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى، كما تتكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات المبكرة من الصباح (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الخميس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق جنوب البلاد، جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، ويُتوقع استمرار هذا النشاط حتى يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة طفيفة، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40-55 كم/س)، مع ارتفاع للأمواج بين 2 إلى 3.5 متر.

توقعات درجات الحرارة للفترة من الخميس 31 يوليو إلى الثلاثاء 05 أغسطس 2025:

السواحل الشمالية:

الخميس 31 يوليو: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الجمعة 01 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

السبت 02 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الأحد 03 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الاثنين 04 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الثلاثاء 05 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الخميس 31 يوليو: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 34 درجة مئوية.

الجمعة 01 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

السبت 02 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الأحد 03 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الاثنين 04 أغسطس: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الثلاثاء 05 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

جنوب سيناء:

الخميس 31 يوليو: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 33 درجة مئوية.

الجمعة 01 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

السبت 02 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الأحد 03 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الاثنين 04 أغسطس: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

الثلاثاء 05 أغسطس: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

الخميس 31 يوليو: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 38 درجة مئوية.

الجمعة 01 أغسطس: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 35 درجة مئوية.

السبت 02 أغسطس: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 34 درجة مئوية.

الأحد 03 أغسطس: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 34 درجة مئوية.

الاثنين 04 أغسطس: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 34 درجة مئوية.

الثلاثاء 05 أغسطس: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الخميس 31 يوليو: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 41 درجة مئوية.

الجمعة 01 أغسطس: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 40 درجة مئوية.

السبت 02 أغسطس: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 40 درجة مئوية.

الأحد 03 أغسطس: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 41 درجة مئوية.

الاثنين 04 أغسطس: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 41 درجة مئوية.

الثلاثاء 05 أغسطس: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 41 درجة مئوية.

