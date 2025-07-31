الأردن يُسيّر قافلة مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني جنوب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت قناة المملكة، بأن القوات المسلحة الأردنية سيّرت اليوم الأربعاء، قافلة تزويد إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوب مدينة غزة ، دعماً للجهود الطبية والإنسانية التي يبذلها المستشفى في خدمة الأشقاء في قطاع غزة.

واشتملت القافلة على كميات من المواد الغذائية، والمياه، والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى كميات من الوقود، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي لضمان استمرارية عمل المستشفى الميداني بكامل طاقته التشغيلية، في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين في القطاع.

ويواصل المستشفى عمله في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة، من خلال طواقمه الطبية والفنية في مختلف التخصصات، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

المصدر : قناة المملكة