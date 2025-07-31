رئيس وزراء ماليزيا: دونالد ترامب أكّد حضوره قمة آسيان في تشرين الأول

أعلن رئيس وزراء ​ماليزيا​ أنور إبراهيم، أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد حضوره قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شهر تشرين الأول المقبل.

وكشف، في خطاب أمام النواب الماليزيين، أنّ اتفاقًا بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا المهدَدة برسوم بنسبة 25% والولايات المتحدة سيُعلن يوم غدٍ الجمعة.