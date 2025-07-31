أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد حضوره قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شهر تشرين الأول المقبل.
وكشف، في خطاب أمام النواب الماليزيين، أنّ اتفاقًا بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا المهدَدة برسوم بنسبة 25% والولايات المتحدة سيُعلن يوم غدٍ الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا: دونالد ترامب أكّد حضوره قمة آسيان في تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.