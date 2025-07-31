طرابلسي: إنصاف مدراء المدارس الرسمية واجب

شدد مقرر لجنة ​التربية​ النيابية النائب ​​ادكار طرابلسي، في تصريح، على أنّ "إنصاف مدراء المدارس الرسمية واجب".

وأوضح أنّ "زيادة "بدل الادارة" من 5 دولار بالشهر لنسبة مئوية يحددّها القانون هو واجب أخلاقي وإنساني، قبل أن يكون مصلحة وطنية وتربوية عُليا".

ولفت طرابلسي إلى أنّ "كرامة المدراء والمعلّمين هي من كرامتنا هم الذين سهروا على مدارسهم بأصعب الأوقات وأكثرها خطورة".

وقال: "اليوم البرلمان سيصوّت على اقتراح قدمناه كلجنة تربية نيابية لزيادة بدل الادارة"، مضيفًا: "عقبال أن تفي الحكومة بوعدها لإنصاف سائر موظفي الادارة العامة والتعليم الرسمي والمتقاعدين منهم. نتابع السعي لذلك".