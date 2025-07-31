الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على مدينة تشاسوف يار في دونيتسك بشرق أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، عن السيطرة على مدينة ​تشاسوف يار​ في ​دونيتسك​ في شرق ​أوكرانيا​، والتي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.

وتعتبر المدينة من المراكز المهمة للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه الميداني في الحرب، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المهلة التي حددها لروسيا لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا ستكون 10 أيام، وإلا فإنه سيفرض عليها عقوبات جديدة.

وردّ الكرملين على تهديدات ترامب بالقول إنّ روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والتي لم تتوقف من الدول الغربية منذ بداية الحرب.