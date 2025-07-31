أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على مدينة تشاسوف يار في دونيتسك في شرق أوكرانيا، والتي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.
وتعتبر المدينة من المراكز المهمة للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواصل الجيش الروسي تقدمه الميداني في الحرب، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المهلة التي حددها لروسيا لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا ستكون 10 أيام، وإلا فإنه سيفرض عليها عقوبات جديدة.
وردّ الكرملين على تهديدات ترامب بالقول إنّ روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والتي لم تتوقف من الدول الغربية منذ بداية الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على مدينة تشاسوف يار في دونيتسك بشرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.