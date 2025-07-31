سلطات أوكرانيا: 6 قتلى وأكثر من 20 جريحًا في ضربات روسية على كييف

أعلن مسؤول الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية ​كييف​ تيمور تكاتشينكو، عن مقتل ستة أشخاص في سلسلة ضربات روسية جديدة على كييف. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو، في تصريح، إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي في كييف كانتا الأكثر تضرّراً". كما أعلن عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح.

