دونالد ترامب: إعلان كندا دعمها لقيام دولة فلسطينية يجعل من الصعب علينا إبرام اتفاقية تجارية معها

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "إعلان كندا دعمها لقيام دولة فلسطينية يجعل من الصعب علينا إبرام اتفاقية تجارية معها"، وذلك بعد انتقاده خطوات مماثلة من قبل فرنسا وبريطانيا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول المقبل.
وأوضح كارني للصحافيين، أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة "حماس" المشاركة فيها.
