تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف- 35" في ولاية كاليفورنيا

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية من طراز "إف-35" في ولاية ​كاليفورنيا​، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية، بحسب ما أفادت ​البحرية الأميركية​.

وذكرت البحرية أن الطيار قفز بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث قيد التحقيق.

وقالت البحرية الأميركية، إن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة VF-125، المعروف باسم "Rough Raiders".

وVF-125 هو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات.

وتقع قاعدة ليمور الجوية البحرية على بُعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.