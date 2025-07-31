تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف- 35" في ولاية كاليفورنيا

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية، بحسب ما أفادت البحرية الأميركية.
وذكرت البحرية أن الطيار قفز بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث قيد التحقيق.
وقالت البحرية الأميركية، إن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة VF-125، المعروف باسم "Rough Raiders".
وVF-125 هو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات.
وتقع قاعدة ليمور الجوية البحرية على بُعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.
