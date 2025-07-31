.ميلوني طالب نتانياهو بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مكالمة هاتفية، بإتاحة وصول ​المساعدات الإنسانية​ إلى قطاع غزة "بشكل كامل ودون عوائق".

وقال مكتب ميلوني في بيان إنّ رئيسة الوزراء الإيطالية شدّدت على مسامع نظيرها الإسرائيلي على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالنظر إلى الوضع في غزة الذي وصفته بأنّه لا يُحتمل وغير مبرّر".

وأوضح أنّه "بفضل التزام إيطاليا، سيتمّ استقبال 50 مدنيا فلسطينيا إضافيا، وسيتمّ إيصال مساعدات إلى السكّان في غزة".

والأسبوع الماضي وصفت ميلوني الوضع في غزة بأنه "غير مقبول"، مؤكدة أنّ "أيّ عمل عسكري لا يمكن أن يبرّر مثل هكذا موقف".