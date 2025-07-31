دونالد ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصّل إلى ​اتفاق تجاري​ مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية. وأشار إلى أنّ سيئول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويجنّب هذا الاتفاق كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25% كان ترامب قد هدد بفرضها على الشريكة التجارية لبلاده. كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ سيزور واشنطن "خلال الأسبوعين المقبلين" لإجراء محادثات ثنائية. وستكون هذه أول زيارة للي إلى الولايات المتحدة منذ تولّيه منصبه في حزيران.

