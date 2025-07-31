الخارجية الإسرائيلية: نرفض بيان رئيس وزراء كندا بشأن الدولة الفلسطينية وموقف بلاده مكافأة لحماس

أشارت وزارة ​الخارجية الإسرائيلية​، إلى "أننا نرفض بيان رئيس وزراء ​كندا​ مارك كارني بشأن الدولة الفلسطينية".

واعتبرت أن "موقف كندا مكافأة لحركة حماس في هذا الوقت".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تعتزم الاعتراف ب​​دولة فلسطينية​​ في الأمم المتحدة خلال أيلول المقبل.

وأوضح كارني للصحافيين، أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة "حماس" المشاركة فيها.